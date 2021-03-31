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GeriFutbol Menemenspor’da Aydın Yılmaz sakatlandı, Ümraniyespor maçında yok
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da Aydın Yılmaz sakatlandı, Ümraniyespor maçında yok

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Menemenspor’da Aydın Yılmaz sakatlandı, Ümraniyespor maçında yok

Spor Toto 1’inci Lig’de 4 Nisan Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor’u konuk edecek olan Menemenspor’da tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz’ın sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

Tedavisine devam edilen 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı çalıştığı ve bu hafta sahada olmayacağı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, Ümraniyespor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ersoy, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Oyuncularımız Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlandı. Teknik heyet ve ekibimize güvenimiz tam. Pazar günü sahamızda kazanıp ve seri galibiyetler yakalayıp kritik bölgeden uzaklaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

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