İZMİR, (DHA)
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Menemenspor'da Asante sesleri! Ümit Karan'ın 18'lik hedefi...
TFF 1’inci Lig’de ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK’dan Berkay Samancı ile sözleşme imzalayıp, 3’üncü Lig ekibi Manisaspor’dan Cevdet Enes’le prensipte anlaşan Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor, 18 yaşındaki Ganalı Isaac Asante ile söz kesti.
Son olarak Belçika’nın Oud-Heverlee Leuven takımında oynayan genç orta saha oyuncusunun İzmir’e davet edildiği bildirildi.
Asante bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkıp 64 dakika sahada kaldı.
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