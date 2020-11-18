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DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da Altay mesaisi! İzmir derbisinde hedef 3 puan...

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Menemenspor’da Altay mesaisi! İzmir derbisinde hedef 3 puan...
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TFF 1’inci Lig’de milli maç arasından sonra pazartesi günü Altay’ı konuk edecek Menemenspor, derbiye 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası kendisinin yanı sıra 18 futbolcudan 17’sinin test sonucunun negatife döndüğünü belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Sadece genç bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıktı. Futbolcularımız herhangi bir semptom göstermedikleri için antrenmanlarını bireysel olarak aksatmadılar. Sıkıntımız yok. Altay maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşmayla birlikte çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Saha avantajını iyi kullanıp galibiyet arayacağız" dedi.

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Menemen’de ülkelerinin milli takımlarına giden Arnavut kaleci Gentian Selmani ile Beninli Tidjani Anaane yarın sarı-lacivertli ekibe katılacak.

 

Menemenspor’da Altay mesaisi İzmir derbisinde hedef 3 puan...

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