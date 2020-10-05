Menemenspor’da acı tablo! 4 maç, 1 puan...

Milli maç arasına sonuncu sırada giren İzmir ekibinde teknik direktör Cenk Laleci, kötü gidişatın son bulacağını söyledi.

Beklemedikleri bir tablo ile karşı karşıya olduklarını anlatan Laleci, "Milli arada gereken çalışmaları yapacağız. Sakat oyuncularımız iyileşecek, yeni transferlerimiz takıma daha fazla adapte olacak. Balıkesirspor maçında iki penaltı golüyle yenildik. Uzatmada maalesef penaltı kaçırdık. Ancak her şeyin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.



Menemenspor, milli aranın ardından Akhisarspor’un konuğu olacak.

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