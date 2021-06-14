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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.06.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Menemenspor’a Japon orta saha, Mizuki Arai!

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Menemenspor’a Japon orta saha, Mizuki Arai!

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gözünü Uzak Doğu’ya çevirdi.

Sarı-lacivertlilerin Japonya 2’nci Lig ekiplerinden Tokyo Verdy forması giyen orta saha Mizuki Arai’yi transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi.

Menajerler tarafından önerilen 24 yaşındaki Japon futbolcunun maç videolarının izlendiği ve beğenildiği vurgulandı. Arai’ye teklif götüren İzmir ekibinin oyuncudan yanıt beklediği kaydedildi.

Avrupa’da Avusturya’nın SV Horn takımında top koşturan Arai, ülkesinde ise Kataller Toyama ve Tokyo Verdy formalarını terletti. Arai,

Menemenspor’a imza atarsa kulübün ilk Japon transferi olacak.

Menemenspor’a Japon orta saha, Mizuki Arai

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