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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Menemenspor'a Ganalı golcü: Basit Umar

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Menemenspor'a Ganalı golcü: Basit Umar
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TFF 1. Lig'in açılış karşılaşmasında Altınordu'ya 2-0 yenilerek sezona kötü başlayan Menemenspor transfere yöneldi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin 20 yaşındaki Ganalı golcü Basit Umar'ı listesine aldığı açıklandı

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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TFF 1'inci Lig'in açılış karşılaşmasında evinde İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna kötü başlayan Menemenspor transfere yöneldi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin alınan yenilgi sonrası yönetime verdiği raporda forvet talep ettiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki Ganalı golcü Basit Umar'ı listesine aldığı açıklandı.

Ülkesinde New Edubiase takımında görev yapan genç forvetin İzmir'e davet edildiği ifade edildi. İzmir ekibinin Arnavutluk Ligi temsilcilerinden KF Tirana'da oynayan Michael Ngoo için de temasları sürüyor. 

Menemenspora Ganalı golcü: Basit Umar

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