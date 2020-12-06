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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Menemenspor yükselişte

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Menemenspor yükselişte
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TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 1 puan toplayarak son sıraya demir atan Menemenspor, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 12 puan topladı.

Ligde 1 maç eksiği olan İzmir temsilcisi 13 puanla ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Sezon başında aldığı kötü sonuçların ardından, "Küme düşer" gözüyle bakılan Menemenspor üst üste topladığı puanlarla kolay lokma olmadığını gözler önüne serdi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Ankaraspor galibiyetlerinin ardından son olarak dün evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, salı günü deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, güçlü rakibini yenerek namağlup serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Menemen'de Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun, dün rakip fileleri sarsarak bu sezonki 2'nci golünü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 20 maçta 1 gol atmıştı.

Menemenspor yükselişte

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