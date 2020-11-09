DHA
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Menemenspor yarın testten geçecek! Covid-19 pozitif sayısı 36...
TFF 1’inci Lig’de toplam 19 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Menemenspor, yarın bir testten daha geçecek.
Sarı-lacivertli kulüpte test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 2 personelin daha eklenmesiyle 34’ten 36’ya yükseldiği öğrenildi.
İzmir temsilcisi pozitif vakaların negatife dönmesiyle yeniden antrenmanlara başlamayı umut ediyor.
Menemenspor’a perşembe günü bir kez daha koronavirüs testi yapılacağı bildirildi.
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