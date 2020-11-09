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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Menemenspor yarın testten geçecek! Covid-19 pozitif sayısı 36...

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Menemenspor yarın testten geçecek! Covid-19 pozitif sayısı 36...
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TFF 1’inci Lig’de toplam 19 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Menemenspor, yarın bir testten daha geçecek.

Sarı-lacivertli kulüpte test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 2 personelin daha eklenmesiyle 34’ten 36’ya yükseldiği öğrenildi.

İzmir temsilcisi pozitif vakaların negatife dönmesiyle yeniden antrenmanlara başlamayı umut ediyor.

Menemenspor’a perşembe günü bir kez daha koronavirüs testi yapılacağı bildirildi.

 

Menemenspor yarın testten geçecek Covid-19 pozitif sayısı 36...

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