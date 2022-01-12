Menemenspor, Varto Arveladze’nin peşinde

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Süper Lig’de Fatih Karagümrük’te fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi.



Yönetimin, 1 hafta içinde Akanbi Rasheed’in Nijerya’daki kulübünden FIFA aracılığı ile gelen 160 bin Euro cezayı taksitlendirip transfer tahtasını açacağı kaydedildi.

Yasak kalkar kalmaz harekete geçecek sarı-lacivertlilerin Varto’yu takıma kazandıracağı bildirildi.

Teknik direktör Şota Arveladze’nin yeğeni olan Varto, bu sezon Karagümrük’te 6 resmi maça çıkıp 1 gol attı, 23 yaşındaki futbolcu 2 defa da Gürcistan A Milli Takımı formasını giydi.