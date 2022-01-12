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Menemenspor, Varto Arveladze’nin peşinde

#Transfer#Menemenspor#Vato Arvaladze
Menemenspor, Varto Arveladze’nin peşinde

Spor Toto 1’inci Lig’de 21’inci haftada cuma günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken, Vavacars Fatih Karagümrük’ten Varto Arveladze’nin peşine düştü.

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Süper Lig’de Fatih Karagümrük’te fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi.

Yönetimin, 1 hafta içinde Akanbi Rasheed’in Nijerya’daki kulübünden FIFA aracılığı ile gelen 160 bin Euro cezayı taksitlendirip transfer tahtasını açacağı kaydedildi.

Yasak kalkar kalmaz harekete geçecek sarı-lacivertlilerin Varto’yu takıma kazandıracağı bildirildi.

Teknik direktör Şota Arveladze’nin yeğeni olan Varto, bu sezon Karagümrük’te 6 resmi maça çıkıp 1 gol attı, 23 yaşındaki futbolcu 2 defa da Gürcistan A Milli Takımı formasını giydi. 

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#Transfer#Menemenspor#Vato Arvaladze

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