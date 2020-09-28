Menemenspor Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Tuzlaspor deplasmanda Menemenspor ile bu akşam karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele de Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu mücadele TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

ESKİ DOSTLAR BULUŞACAK

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü oynanacak Menemenspor-Tuzlaspor maçında eski dostlar yıllar sonra bir araya gelecek. Konuk Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, Menemenspor'u çalıştıran eski öğrencisi ve yardımcısı Cenk Laleci'ye karşı puan mücadelesine çıkacak. Menemenspor'da 2008-2014 yılları arasında çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yapan Taner Taşkın, 2013-2014'te sarı-lacivertlileri 3'üncü Lig Play-Off finalinde 2'nci Lig'e çıkardı. Taşkın, geçen sezon finalde eski takımlarından Manisa FK'yı geçerek Tuzla'yı 1'inci Lig'e taşıdı.

Cenk Laleci ise 2008-2010 senelerinde Taşkın döneminde Menemenspor forması giydi. Laleci, futbolu bıraktıktan sonra Menemenspor'da bir dönem Taner Taşkın'ın yardımcılığını yaptı. Taner Taşkın'ın kendi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Laleci, "Taner hocayla karşı karşıya geleceğim için çok gururlu ve heyecanlıyım. İkimiz için de anlamlı bir müsabaka olacak" dedi. Taşkın ise "Menemenspor'da güzel günlerim geçti. Centilmence bir maç diliyorum. Cenk hocanın geleceği parlak" ifadelerini kullandı.