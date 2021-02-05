Menemenspor, Tuzlaspor deplasmanında! Ümit Karan'ın kadrosunda 2 eksik...
TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Menemenspor, 20. hafta mücadelesinde yarın Tuzlaspor'a konuk olacak.
Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Menemenspor maçında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.
İkinci devreye Altınordu'yu 4-2 yenerek başlayan Menemenspor, geçen hafta konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi 20. haftaya düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada girdi.
Kırmızı kart cezalısı Simon Zenke ile sakatlığı süren Berkay Samancı'nın forma giyemeyeceği Menemenspor'da sakatlığı bulunan Batuhan Emre Adıgüzel'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Ligde ikinci yarıya 3-0'lık Akhisarspor mağlubiyetiyle başlayan Tuzlaspor, Taner Taşkın'la yollarını ayırdıktan sonra Ali Tandoğan'la ilk maçında geçen hafta deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-0'lık skorla geçti.
Ligde 33 puanla 5. sırada bulunan İstanbul temsilcisinde Özgür Can Özcan ve Ferhat Öztorun cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
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