Menemenspor TD Ümit Karan: "Mücadele etmezsen puan alamazsın..."

Futbolda mücadele etmeyene puanların gelmediğini anlatan Karan, "İyi mücadele etmek zorundayız. İyi mücadele etmezsen puan alamazsın. Tuzlaspor önünde her şeyimizi ortaya koyup İzmir’e puan veya puanlarla gelmek için savaşacağız. Ben takımıma inanıyorum. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Elbette uyum sorunu olacak. Ancak her geçen hafta daha iyi duruma geleceğiz" yorumunu yaptı.

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