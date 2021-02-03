MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor TD Ümit Karan: "Mücadele etmezsen puan alamazsın..."
GeriFutbol Menemenspor TD Ümit Karan: "Mücadele etmezsen puan alamazsın..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Menemenspor TD Ümit Karan: "Mücadele etmezsen puan alamazsın..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor TD Ümit Karan: "Mücadele etmezsen puan alamazsın..."
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta evinde lider Giresunspor’a 4-0 mağlup olarak alt sıralardan uzaklaşamayan Menemenspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi.

Futbolda mücadele etmeyene puanların gelmediğini anlatan Karan, "İyi mücadele etmek zorundayız. İyi mücadele etmezsen puan alamazsın. Tuzlaspor önünde her şeyimizi ortaya koyup İzmir’e puan veya puanlarla gelmek için savaşacağız. Ben takımıma inanıyorum. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Elbette uyum sorunu olacak. Ancak her geçen hafta daha iyi duruma geleceğiz" yorumunu yaptı.

 

Menemenspor TD Ümit Karan: Mücadele etmezsen puan alamazsın...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle