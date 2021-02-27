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GeriFutbol Menemenspor TD Ümit Karan: "Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız..."
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Menemenspor TD Ümit Karan: "Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız..."

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Menemenspor TD Ümit Karan: "Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız..."
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Spor Toto 1’inci Lig’de Akhisarspor’u evinde 6-2, Bursaspor’u da deplasmanda 1-0 yenerek ateş hattından uzaklaşan Menemenspor, pazartesi günü evinde oynayacağı Beypiliç Boluspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Aldığı üst üste galibiyetlerle üzerindeki baskıyı atan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ümit Karan, serinin süreceğini söyledi.

Boluspor’un alt sıralardaki önemli rakiplerden biri olduğunu dile getiren Karan, "Biz 2 maçı kazanarak morallendik. Zorlu maçlar oynuyoruz. Ancak iyi bir takımız. Devre arasında birçok takviye yaptık ve oyuncularımız uyum sorununu çözdü. Her karşılaşma bizim açımızdan çok kritik. Pazartesi günü sahamızda kazanıp düşme potasıyla bağlarımızı iyice koparmalıyız" dedi.

 

Menemenspor TD Ümit Karan: Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız...

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