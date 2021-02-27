Menemenspor TD Ümit Karan: "Düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız..."

Aldığı üst üste galibiyetlerle üzerindeki baskıyı atan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ümit Karan, serinin süreceğini söyledi.

Boluspor’un alt sıralardaki önemli rakiplerden biri olduğunu dile getiren Karan, "Biz 2 maçı kazanarak morallendik. Zorlu maçlar oynuyoruz. Ancak iyi bir takımız. Devre arasında birçok takviye yaptık ve oyuncularımız uyum sorununu çözdü. Her karşılaşma bizim açımızdan çok kritik. Pazartesi günü sahamızda kazanıp düşme potasıyla bağlarımızı iyice koparmalıyız" dedi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...