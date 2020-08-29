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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Menemenspor, Taşkın Çalış'ı bırakmadı

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Menemenspor, Taşkın Çalış'ı bırakmadı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor sezon sonu sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan kaptanı Taşkın Çalış'la anlaştı.

Deneyimli oyuncuyla masaya oturan yönetim, Taşkın'la yapılan pazarlıklarda orta yolu buldu. Yeniden Menemen'e gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son 3 senedir sarı-lacivertlilerde top koşturan Taşkın Çalış istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Menemenspor'da 2018-2019 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Toplam 2386 dakika sahada kalan Taşkın 3'er gol atıp asist yaptı.

Menemenspor, Taşkın Çalışı bırakmadı

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