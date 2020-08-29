Menemenspor, Ömer Faruk Canbirdi'yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol açık oyuncusu Canbirdi ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulubün altyapısından yetişen Hejar Tan ve Emir Erçevik ile de 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Bu arada imza törenine, Göztepe'den yeniden kiralanan Yusuf Talum da katıldı.

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