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GeriFutbol Menemenspor, Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Menemenspor, Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı transfer etti

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Menemenspor, Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Enock Barwuah ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Menemenspor, Mario Balotellinin kardeşi Enock Barwuahı transfer etti

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