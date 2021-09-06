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Menemenspor, Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Enock Barwuah ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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