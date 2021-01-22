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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Menemenspor, Mamadou Traore ile imzaladı! Ümit Karan'dan ikinci takviye...

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Menemenspor, Mamadou Traore ile imzaladı! Ümit Karan'dan ikinci takviye...
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

İlk olarak Niğde Anadolu FK kulübünden orta saha Berkay Samancı’yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler genç futbolcu Mamadou Traore’yi de resmen kadrosuna dahil etti.

Son olarak ülkesi Mali’de Stade Malien forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan Traore ilk idmanına çıktı.

Menemenspor, Mamadou Traore ile imzaladı Ümit Karandan ikinci takviye...

Menemenspor’un Manisasporlu Cevdet Enes’le de hafta sonu sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

Menemenspor, Mamadou Traore ile imzaladı Ümit Karandan ikinci takviye...

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