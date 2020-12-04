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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Menemenspor ligde 3'te 3 peşinde

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Menemenspor ligde 3'te 3 peşinde
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TFF 1. Lig'de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Ankaraspor'u yenerek çıkışa geçen Menemenspor yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak.

Sarı lacivertlilerde koronavirüse yakalanması nedeniyle Ankaraspor maçında kadroda yer almayan Akanbi Rasheed forma giyemeyecek. Ligde İzmir ekibi oynadığı 10 maçta 12 puan toplayarak 13'üncü sırada yer alırken, bir basamak altındaki Bandırmaspor 11 karşılaşmada 11 puan topladı. Menemenspor, kazanarak bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Menemenspor ligde 3te 3 peşinde

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