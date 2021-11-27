Menemenspor, Kocaelispor'u Ndiaye ile yıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı Epstein öldürüldü mü, intihar mı ettiBir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı! Epstein öldürüldü mü, intihar mı etti?#Jeffrey Epstein
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
Müslümenin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama İşte alınan kararlarMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlık'tan açıklama! İşte alınan kararlar#Müslüme
Dünya Meryemi konuşuyor Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...Dünya Meryem'i konuşuyor! Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...#Manş Denizi
Sadece bilenler satın alıyor Yarış ruhunu hissettiren otomobilSadece bilenler satın alıyor! Yarış ruhunu hissettiren otomobil#Lotus
Bir ülkede daha görüldü, kabus büyüyor Önceden koronavirüs atlatanlar dikkatBir ülkede daha görüldü, kabus büyüyor! Önceden koronavirüs atlatanlar dikkat#Omicron
Felaketi yaşadılar Bir anda uğultu çıktıFelaketi yaşadılar! 'Bir anda uğultu çıktı'#Aydın
Kura sonrası Portekizden dikkat çeken analiz Stefan Kuntz detayı: Şenol Güneş gidince...Kura sonrası Portekiz'den dikkat çeken analiz! Stefan Kuntz detayı: 'Şenol Güneş gidince...'#Türkiye-Portekiz
İl Sağlık Müdürü açıkladı: İstanbul birkaç hafta içinde...İl Sağlık Müdürü açıkladı: İstanbul birkaç hafta içinde...#Istanbul
Havalimanına inen 2 uçak ortalığı karıştırdı Avrupa alarma geçti...Havalimanına inen 2 uçak ortalığı karıştırdı! Avrupa alarma geçti...#Omicron
O unutulmaz görüntüyü anlattı: Onu bulana kadar bir sürü bikini giyip çıkardımO unutulmaz görüntüyü anlattı: Onu bulana kadar bir sürü bikini giyip çıkardım#Halle Berry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Menemenspor, Kocaelispor'u Ndiaye ile yıktı

#Tff1lig#Kocaelispor#Menemenspor
Menemenspor, Kocaelisporu Ndiaye ile yıktı

Kocaelispor, sahasında Menemenspor’u ağırladı. Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Menemenspor’u ağırladı. Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Menemenspor’un sağ kanattan gelişen atağında savunmadan seken topa gelişine vuran. Sabbah topu ağlara gönderdi. 0-1
19. dakikada Diogo Coelho'nun ceza sahası dışından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
55. dakikadaki Semih Karadeniz’in ortasında ceza sahası içinde Benhur Keser’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
66. dakikada hızla çıkan Kocaelispor’da Benhur Keser’in sol köşeye yerden şutu ağlarla buluştu. 1-1
84. dakikada sağ kanattan Batuhan Kırdaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ndiaye meşin yuvarlağı kaleci Korcan'ı üstünden filelere gönderdi. 1-2

Stat: Kocaeli
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ogün Kamacı xx
Kocaelispor: Korcan Çelikay x, Semih Karadeniz xx, Diogo Coelho xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, G. Mandjeck xx, Yılmaz Özeren x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46 xx), M. Pereira xx (Dilaver Güçlü dk. 66 xx), Yiğitali Bayrak xx (İsa Nalbant dk. 79 x), Benhur Keser xx, Mevlüt Erdinç x (Mohamed Diop dk. 46 xx)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan Akgöl xx, Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Mete Çelik xx, Alhassan Adamu xx (Oğuzhan Çapar dk. 85 ?), Cem Çelik xx, M. Himmed Ertürk xx (Toni Correia Gomes dk. 67 xx), Abdullah Aydın xx (Emir Şenocak dk. 67 xx), M. Sabbah xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 78 xx), Ahmet Sağat xx (Ndiaye dk. 78 xx)
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Benhur Keser (dk. 66) (Kocaelispor), M. Sabbah (dk. 10), Ndiaye (dk. 84) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Diogo Coelho, Mohamed Diop, G. Mandjeck (Kocaelispor), Ömer Şahbaş, Alhassan Adamu, Cem Çelik (Menemenspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tff1lig#Kocaelispor#Menemenspor

BAKMADAN GEÇME!

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen