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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Menemenspor kasayı dolduracak! Selmani, Murat ve Mustafa'ya talipler var...

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Menemenspor kasayı dolduracak! Selmani, Murat ve Mustafa'ya talipler var...
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da birçok futbolcuya transfer teklifleri gelmesi yönetimin iştahını kabarttı.

Sarı-lacivertlilerde kaleci Selmani’nin peşinde birçok Avrupa kulübü olduğu öğrenilirken, genç orta saha Murat Elkatmış ve kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nun da Süper Lig kulüpleri tarafından istendiği vurgulandı.

Yönetimin sözleşmesi süren futbolcular için hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirleyeceği kaydedildi.

Koronavirüs salgını yüzünden tüm kulüplerin yaşadığı maddi sıkıntılarla karşılaşan İzmir ekibinde yönetimin Selmani, Murat ve Mustafa’dan iyi bir gelir elde etmeyi planladığı dile getirildi.

İskelet kadroyu da tamamen bozmak istemeyen kurmayların gelecek paraya göre yeni sezon için dış transfer politikasını belirleyeceği ifade edildi.

Menemenspor kasayı dolduracak Selmani, Murat ve Mustafaya talipler var...

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