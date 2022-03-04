Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Menemenspor ile Samsunspor üç puan için sahada

#Menemenspor#Samsunspor#Samsunspor Menemenspor
Menemenspor ile Samsunspor üç puan için sahada

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında konuk olacağı Samsunspor karşısında puan ya da puanlar alarak İzmir’e dönmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Menemenspor, yarın saat 16.00’da Samsunspor’a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maç öncesinde Menemenspor, 29 puanla 15. sırada, Samsunspor ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor.

İzmir’e puansız dönmek istemiyorlar

Geçtiğimiz hafta İzmir derbisinde Altınordu’ya sahasında 1-0 kaybeden Menemenspor, iç sahadaki 10 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti. Ligde oynadığı son 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, küme düşme hattından uzaklaşamadı. Altınordu mağlubiyetiyle taraftarını üzen İzmir temsilcisi, Samsunspor karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak.

Menemenspor’da stoper Oğuzhan Çapar sarı kart cezası sebebiyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadeleyi Menemenspor, 3-2’lik skorla kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Menemenspor#Samsunspor#Samsunspor Menemenspor

BAKMADAN GEÇME!

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski