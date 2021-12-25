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Menemenspor ile Bursaspor yenişemedi

#Bursaspor#Nasadoge Menemenspor#Spor Toto 1. Lig
Menemenspor ile Bursaspor yenişemedi

Spor Toto 1’inci Lig’de ilk yarının son haftasında Nasadoge Menemenspor evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.  

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31’inci dakikada kornerden gelen topa kafa ile vuran Luka Capanın şutunu son anda kaleci engelledi.

38’inci dakikada Himmet Ertürk soldan ortasında kale önünde bulunan Batuhan Kırdaroğlu, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

65’inci dakikada Onur Atasayarın pasında kale önünde topla buluşan İsmail Yüksekin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73’üncü dakikada Hasan Ayaroğlunun uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Alasgarov, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak kaleciye çarparak auta gitti.

79’uncu dakikada Sinan Akgölün sağdan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Mahamadou Ba, yakın mesafeden topu auta gönderdi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Serdar Diyadin (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) - Mazlum (xxx), Oğuzhan (xx), Sinan (xxx), Ba (xx) (Dk. 84 Emir), Ömer (xxx), Emre (xx) (Dk. 64 Abdullah x), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk. 84 Batuhan Adıgüzel), Himmet (xx) (Dk. 63 Sabbah x), Alhassan (xxx), Ahmet (xx)

BURSASPOR: Erhan (xxx) - Onur (xxx), Taha (xx), Mert (xx), Capan (xx), Burak Altıparmak (xxx), Bruno (xx) (Dk. 55 Hasan x), İsmail (xx), Alasgarov (xx), Batuhan (xx) (Dk. 90 Eren), Acolatse (xx) (Dk. 81 Tuğbey)

SARI KARTLAR: Mazlum (Menemenspor), İsmail, Tuğbey (Bursaspor)


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#Bursaspor#Nasadoge Menemenspor#Spor Toto 1. Lig

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