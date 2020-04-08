Menemenspor, golcüsü Ali Özgün’le devam kararı aldı!

Sarı-lacivertlilerin mayıs ayında sözleşmesi sona erecek deneyimli futbolcuyla mukavele yenileyeceği öğrenildi.

Bu sezon 25 lig maçına çıkıp, 4 gol atan 30 yaşındaki futbolcunun perfrmansından oldukça memnun olduğunu dile getiren teknik direktör Cenk Laleci, "Ali Özgün’ün bize çok katkısı var. Belki gol sayısı futbolseverleri yanıltabilir ama saha içindeki tüm görevleri oyuncumuz eksiksiz yerine getiriyor. Ben şu ana kadar tüm oyuncularımdan memnun kaldım. Zaman zaman düşüş yaşayanlar oldu, futbolun doğasında bu var. Önemli olan istikrarı koruyabilmek. Liglerin tekrar başlamasını iple çekiyoruz. Futbolu çok özledik. Bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.





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