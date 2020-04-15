Menemenspor gelecek hafta sahaya iniyor!

Teknik Direktör Cenk Laleci, sosyal mesafeyi koruyarak 4’lü gruplarla sahaya ineceklerini söyledi.

İstanbul’da 6 oyuncularının izolasyon halinde olduğu bilgisini veren Laleci, "O futbolcularımıza İzmir’e gelebilmeleri için özel izin istenecek. Kalecimiz Selmani ve kanat oyuncumuz Mehmet Boztepe ise tesislerimizde kalıyor. Diğer yabancılarımız ve yerli oyuncularımız ise evlerinde aileleriyle birlikte. Herkes verilen idman programlarını uyguluyor" diye konuştu.





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