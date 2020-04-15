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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Menemenspor gelecek hafta sahaya iniyor!

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Menemenspor gelecek hafta sahaya iniyor!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un gelecek hafta idmanlara başlayacağı açıklandı.

Teknik Direktör Cenk Laleci, sosyal mesafeyi koruyarak 4’lü gruplarla sahaya ineceklerini söyledi.

İstanbul’da 6 oyuncularının izolasyon halinde olduğu bilgisini veren Laleci, "O futbolcularımıza İzmir’e gelebilmeleri için özel izin istenecek. Kalecimiz Selmani ve kanat oyuncumuz Mehmet Boztepe ise tesislerimizde kalıyor. Diğer yabancılarımız ve yerli oyuncularımız ise evlerinde aileleriyle birlikte. Herkes verilen idman programlarını uyguluyor" diye konuştu.

Menemenspor gelecek hafta sahaya iniyor

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