Menemenspor fedakarlık istiyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirleri azalan sarı-lacivertlilerde tek tek futbolcularla görüşen yöneticilerin yeni sezon için indirim istedikleri vurgulandı. Bütçeyi sarsmak istemeyen kurmaylar fedakarlık yapacak oyuncularla yola devam edecek.



Dış transfere de kaynak ayırmak isteyen Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, "Kadromuzun kalitesine güveniyoruz. Ayrıca karakter sahibi oyuncularımız var. İç ve dış transferde gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

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