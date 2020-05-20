MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor fedakarlık istiyor
GeriFutbol Menemenspor fedakarlık istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Menemenspor fedakarlık istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor fedakarlık istiyor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, iç transferde sözleşmesi sona erecek futbolcularıyla görüşmelere başlarken, yönetim oyunculardan ücretlerinde fedakarlık yapmasını istedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirleri azalan sarı-lacivertlilerde tek tek futbolcularla görüşen yöneticilerin yeni sezon için indirim istedikleri vurgulandı. Bütçeyi sarsmak istemeyen kurmaylar fedakarlık yapacak oyuncularla yola devam edecek.

Dış transfere de kaynak ayırmak isteyen Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, "Kadromuzun kalitesine güveniyoruz. Ayrıca karakter sahibi oyuncularımız var. İç ve dış transferde gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

Menemenspor fedakarlık istiyor

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle