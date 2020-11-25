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GeriFutbol Menemenspor evinde bonkör! En kötü iki takımdan biri...
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DHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Menemenspor evinde bonkör! En kötü iki takımdan biri...

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Menemenspor evinde bonkör! En kötü iki takımdan biri...
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TFF 1’inci Lig’de İzmir derbisinde Altay’a 2-1 yenilerek düşme hattına gerileyen Menemenspor bu sezon evinde en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu.

Sahasında şu ana kadar 4 maça çıkan sarı-lacivertliler sadece 1 karşılaşmayı kazanıp, 3 müsabakadan puansız ayrıldı. Evinde en çok gol yiyen takım unvanını da alan Menemenspor 10 defa topu ağlarında gördü. Yalnızca Bursaspor’u 2-1 yenebilen Menemen, Altınordu’ya 2-0, Tuzlaspor’a 5-2 ve Altay’a 2-1 yenildi.

Teknik Direktör Cenk Laleci, koronavirüs salgını yüzünden taraftardan mahrum kaldıklarını belirterek, "Maalesef bu handikap tüm takımlar için geçerli. Evimizde kazanabileceğimiz maçlardan yenik ayrıldık. Deplasmanlardan bir şekilde puanla dönmeyi başarıyoruz. Ancak sahamızda istediğimiz skorları alamadık. Artık önümüze bakmalıyız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Toparlanacağız ve layık olduğumuz yere geleceğiz" diye konuştu.

 

Menemenspor evinde bonkör En kötü iki takımdan biri...

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