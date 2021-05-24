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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Menemenspor eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaştı! Ümit Karan sonrası...

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Menemenspor eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaştı! Ümit Karan sonrası...

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci’yle anlaşma sağladı.

Sezon biter bitmez Ümit Karan’la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Laleci ile her konuda el sıkışırken, iş resmi imzaya kaldı.

Menemenspor eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaştı Ümit Karan sonrası...

Menemenspor’da yıllarca top koşturup takım kaptanlığı yapan Laleci önceki sezona sportif direktör olarak başladı. O dönemdeki teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun ayrılmasının ardından dümene geçen Laleci, bu sezon ise ilk 16 maçta görev yaptıktan sonra kulüple vedalaştı. Tekrar yuvaya dönen Cenk Laleci mutlu olduğunu söyledi.

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