Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Menemenspor düşme potasından uzaklaştı

#Spor Toto 1. Lig#Menemenspor#Anadolu Kulüpleri
Menemenspor düşme potasından uzaklaştı

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Beypiliç Boluspor’u Muhammed Himmet, Oğuzhan ve Cisse’nin golleriyle 3-2 yenen Nasadoge Menemenspor, 2’de 2 yaparak kümede kalma yolunda çok önemli bir adım attı.

Haberin Devamı

Önceki hafta deplasmanda Yılport Samsunspor’u 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Boluspor engelini de aşarak düşme potasından uzaklaştı.

Teknik direktör Cenk Laleci, bekledikleri seriyi yakaladıklarını söyledi. Ancak temkinli de konuşan genç çalıştırıcı, "Şu an için durumumuz gayet iyi. Oynadığımız futboldan da çok memnunum. Fakat her şey bitti diyemeyiz. Rehavete kapılırsak yeniden geriye düşeriz. Bu seriyi sürdüreceğiz ve takımımızı kümede tutacağız" diye konuştu.

Ligde 35 puana ulaşan düşme hattının 4 puan üzerindeki Menemenspor milli ara sonrası evinde İstanbulspor’la oynayacak.

Menemenspor düşme potasından uzaklaştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Menemenspor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler
Siber Pearl Harbor demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor

'Siber Pearl Harbor' demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor?

#Ukrayna
Araba alıp-satanlar aman dikkat Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

Araba alıp-satanlar aman dikkat! Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

#Telefon Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler
Siber Pearl Harbor demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor

'Siber Pearl Harbor' demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor?

#Ukrayna
Araba alıp-satanlar aman dikkat Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

Araba alıp-satanlar aman dikkat! Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

#Telefon Dolandırıcılığı