Menemenspor düşme potasından uzaklaştı

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Önceki hafta deplasmanda Yılport Samsunspor’u 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Boluspor engelini de aşarak düşme potasından uzaklaştı.

Teknik direktör Cenk Laleci, bekledikleri seriyi yakaladıklarını söyledi. Ancak temkinli de konuşan genç çalıştırıcı, "Şu an için durumumuz gayet iyi. Oynadığımız futboldan da çok memnunum. Fakat her şey bitti diyemeyiz. Rehavete kapılırsak yeniden geriye düşeriz. Bu seriyi sürdüreceğiz ve takımımızı kümede tutacağız" diye konuştu.



Ligde 35 puana ulaşan düşme hattının 4 puan üzerindeki Menemenspor milli ara sonrası evinde İstanbulspor’la oynayacak.