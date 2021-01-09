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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Menemenspor dağılıyor

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Menemenspor dağılıyor
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TFF 1. Lig'de son 7 maçını kazanamayıp devre arasını alt sıralarda tamamlayan Menemenspor'da yaşanan mali kriz takımın dağılmasına neden oldu.

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sikiru Ankaraspor'a imza atarken, ardından 11 yıl aralıksız sarı-lacivertli formayı terleten orta saha Murat Erdemir takımla vedalaştı.

Menemenspor'da son olarak Mohammed Kamara sözleşmesini feshetti. Liberyalı forvet Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'la sözleşme imzaladı. Menemenspor'da 3 oyuncunun yanı sıra özellikle diğer yabancı futbolcuların da yol ayrımına geldiği ifade edildi.

Menemenspor dağılıyor

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