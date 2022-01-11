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Menemenspor, Chris David’in peşinde

#Transfer#Menemenspor#Christopher David
Menemenspor, Chris David’in peşinde

Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, transfere yoğunlaştı.

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Kocaelispor’a satılan Akanbi Rashhed’in Nijerya’daki kulübüne 160 bin Euro yetiştiricilik bedelini yatırmadığı gerekçesiyle FIFA kanalıyla transfer yasağı cezası alan sarı-lacivertlilerin tahtayı kaldırabilmek için çaba sarf ettiği, aynı zamanda listesindeki oyuncularla da görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. 

Yönetimin, teknik direktör Cenk Laleci’nin raporu doğrultusunda Almanya Bölgesel Lig ekibi Jeddeloh’ta forma giyen Christopher "Chris" David’i istediği bildirildi.

Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun Menemenspor’a olumlu yanıt verdiği vurgulandı.

Babası Mardinli olduğu için ligde Türk statüsünde oynayacak David’in yasak kalkar kalkmaz Menemenspor’a imza atacağı kaydedildi.

BERKAN GİTTİ

Menemenspor’un sezon başında Kastamonuspor’dan transfer etmesine rağmen hiç oynatmadığı 22 yaşındaki sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz, 1461 Trabzon’a transfer oldu. Genç futbolcu Menemen’den ayrılıp yeni kulübüyle sözleşme imzaladı. 

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#Transfer#Menemenspor#Christopher David

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