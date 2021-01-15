Menemenspor, Cevdet Enes Varbil ile imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 3. Lig temsilcisi Manisaspor'dan Cevdet Enes Varbil'i transfer etti.
Ara dönemde Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı'yla sözleşme imzalayıp ilk takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Manisaspor'un genç futbolcusu Cevdet Enes Varbil'i renklerine bağladı.
Enes'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Manisaspor altyapısından yeşiten 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 karşılaşmada görev yaptı.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle