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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Menemenspor, Cevdet Enes Varbil ile imzaladı

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Menemenspor, Cevdet Enes Varbil ile imzaladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 3. Lig temsilcisi Manisaspor'dan Cevdet Enes Varbil'i transfer etti.

Ara dönemde Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı'yla sözleşme imzalayıp ilk takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Manisaspor'un genç futbolcusu Cevdet Enes Varbil'i renklerine bağladı.

Enes'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Manisaspor altyapısından yeşiten 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 karşılaşmada görev yaptı.

Menemenspor, Cevdet Enes Varbil ile imzaladı

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