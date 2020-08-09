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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Menemenspor, Berkay Can Değirmencioğlu'nu bitirecek

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Menemenspor, Berkay Can Değirmencioğlu'nu bitirecek
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TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor, 2'nci Lig temsilcisi Sakaryaspor'un stoperi Bekray Can Değirmencioğlu'nu transfer etmek için düğmeye bastı.

Stoperi Trtovac'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, Sakaryaspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Berkay'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Berkay'ın kariyerini 1. Lig'de sürdürmek istediği ve transferin an meselesi olduğu vurgulandı.

Berkay Can için bu sezon 2'nci Lig'e yükselen Kocaelispor'un da devrede olduğu dile getirildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Berkay, Denizlispor, Osmanlıspor, Kayserispor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve son olarak da Sakaryaspor'da görev aldı.

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