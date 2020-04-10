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Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Menemenspor 3 hafta sonra toplanacak

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Menemenspor 3 hafta sonra toplanacak
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da teknik direktör Cenk Laleci, 3 hafta sonra futbolcuları tesislerde toplamayı planladıklarını söyledi.

Koronovirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle herkesin evlerinde çalıştığını vurgulayan Laleci, "Futbolu çok özledik. Biz sahalarda çalışmaya, kamplar yapmaya alışmıştık. Zor bir durum ancak sağlık her şeyden önce geliyor. Hedefimiz 3 hafta sonra takımı sahada idmana çıkarmak. Elbette bunu gelişmelere göre yapacağız" dedi.

Futbolcularının sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisini veren genç teknik adam, "Hiçbir oyuncumda şikayet yok. Kimsede de semptoma rastlanmadı. Bu süreci en izole şekilde geçireceğiz. Yardımcı hocalarımızla birlikte oyuncularımızı çalıştırıyoruz. Herkes 5 ayrı futbolcu alıyor ve video konferansla egzersizlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Döndüğümüzde her şey eskisi gibi güzel olacak. Biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz, üst sıraları zorlayacağız" diye konuştu.

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