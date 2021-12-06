Menemenspor 2 - 2 Keçiörengücü (Maç özeti)

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Spor Toto 1. Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi 1-0 öne geçip, 2-1 geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkardı.

Bu sonuçla Menemenspor 18 puana, ilk dış saha puanını elde eden düşme hattındaki Keçiörengücü ise 14 puana ulaştı. Konuk ekip müsabakayı 10 kişi tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Abdullah’ın ceza yayı önünden attığı ara pasta topla buluşan Ahmet, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

9. dakikada Menemenspor savunmasından topu kapan Olawoyin, ceza sahası yayından attığı sert şutla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-1

25. dakikada orta alandan gelişen Keçirengücü atağında Mehmet’in uzun topuna yükselen Djibrilla, kafa vuruşuyla topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi. 1-2

87. dakikada Menemensporlu Rasheed, Ankara Keçiörengücü ceza sahasında Haşim ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

88. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mazlum, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 2-2

88. dakikada Ankara Keçiörengücü’nde hakeme itirazlarda bulunan Berkan Turan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.