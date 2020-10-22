Menemenspor 2-1 Bursaspor
TFF 1. Lig’de 6. haftanın son maçında Menemenspor, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 55 Rıdvan Koçak), Domgjonas, Emre Batuhan Güzel, Ömer Şahbaş, Olatunbosun (Dk. 80 Kubilay Türk Yılmaz), Adamu (Dk. 61 Bekir Can Sönmez), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 80 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Akanbi
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 90 2 Eren Güler), Aykut Akgün, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 46 Özer Hurmacı) Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak (Dk. 85 Tuğbey Akgün), Recep Aydın (Dk. 46 Batuhan Kör), Ali Akman, Burak Kapacak
Goller: Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 23 Olatunbosun, Dk. 89 Tidjani (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 62 Akanbi, Dk. 90 3 Bekir Can Sönmez (Menemenspor)
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