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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 21:15 | Son Güncelleme:

Menemenspor 2-1 Bursaspor

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Menemenspor 2-1 Bursaspor
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TFF 1. Lig’de 6. haftanın son maçında Menemenspor, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 55 Rıdvan Koçak), Domgjonas, Emre Batuhan Güzel, Ömer Şahbaş, Olatunbosun (Dk. 80 Kubilay Türk Yılmaz), Adamu (Dk. 61 Bekir Can Sönmez), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 80 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Akanbi

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 90 2 Eren Güler), Aykut Akgün, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 46 Özer Hurmacı) Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak (Dk. 85 Tuğbey Akgün), Recep Aydın (Dk. 46 Batuhan Kör), Ali Akman, Burak Kapacak

Goller: Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 23 Olatunbosun, Dk. 89 Tidjani (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 62 Akanbi, Dk. 90 3 Bekir Can Sönmez (Menemenspor)

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