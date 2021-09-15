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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 23:11 | Son Güncelleme:

Menemenspor 2-0 Manisa

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Menemenspor 2-0 Manisa

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Menemenspor, Manisa'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Cem Özbay

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç, Mete Çelik, Emre Özer (Dk. 75 Enes Sağlık), Cem Çelik (Dk. 75 Ahmet Aslan), Ba, Ahmet Sağat (Dk. 90 2 Toni Gomes), Akanbi (Dk. 90 2 Abdullah Aydın), Pote (Dk. 65 Sabbah)

Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90 2 Muhammet Taha Şahin), Sadi Karaduman, Ahmet Kesim, Erhan Kara (Dk. 46 Sousa), Sertaç Çam, Kouter, Kubilay Aktaş, Anıl Koç (Dk. 58 Tabekou), Hakan Barış (Dk. 84 Okan Eken), Orgill (Dk. 46 Diallo)

Goller: Dk. 50 Ahmet Sağat, Dk. 70 Akanbi (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Mazlum Demir, Dk. 73 Sinan Akgöl (Menemenspor), Dk. 83 Sadi Karaduman (Manisa)

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