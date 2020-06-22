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DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Menemenspor 15 puana talip

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Menemenspor 15 puana talip
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TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra çıktığı ilk maçta deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, Play-Off inancını artırdı.

Teknik direktör Cenk Laleci kalan 5 maçta 15 puana talip olduklarını söyledi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden genç teknik adam, "5 final maçımız var. Balıkesirspor karşılaşması son derece önemliydi. Zorlu bir maçı kayıpsız atlattık. Ben oyuncularıma inanıyorum. Onlar da başarılı olacaklarına inanıyor. Hep birlikte hedefe ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

Menemenspor kalan 5 karşılaşmada Boluspor, Keçiörengücü (D), Adanaspor, Bursaspor (D) ve Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

Menemenspor 15 puana talip

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