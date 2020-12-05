Menemenspor: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.
Futbol: TFF 1. Lig - Menemenspor: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Malok, Kamil Çetin, Ogün Kamacı
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Olatunbosun, Adamu, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 81 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 85 Vedat Erçin)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış, Onur Akbay, Mehmet Yiğit, Halilovic, Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 79 Selçuk Alibaz), İshak Çakmak, Landel, Traore (Dk. 89 Fırat Arıkan), Pote
Goller: Dk. 25 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 59 Olatunbosun (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Landel, Dk. 88 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 50 Kamara, Dk. 62 Emre Batuhan Adıgüzel, Dk. 76 Tidjani (Menemenspor)
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