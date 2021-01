Menemenspor 0-4 Giresunspor

TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Furkan Ürün

Menemenspor: Fatih Demirlek, Yusuf Talum, Rıdvan Koçak, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel, Mohamed (Dk. 46 Zenke), Tayfun Aydoğan (Dk 62 Bekir Can Sönmez), Adamu (Dk. 73 Okan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 59 Mehmet Aytemiz), Tidjani (Dk. 46 Alaattin Hamza Ok), Akanbi

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Serginho (Dk. 75 Milinkovic), Mehmet Taş (Dk. 81 Kerem Kalafat), Erol Can Akdağ, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 62 Traore), Eren Tozlu (Dk. 46 Uzodimma), Balde (Dk. 81 Muhammed Ertürk)

Goller: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 44 Sergen Piçinciol, Dk. 49 Balde, Dk. 66 Serginho (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Zenke (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 30 Tidjani, Dk. 33 Yusuf Talum, Dk. 46 Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Dk. 90 3 Hayrullah Bilazer (Giresunspor)

Galibiyet serisi 8 maça çıkardı

TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup eden lider Giresunspor galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Eren Tozlu ve Sergen Piçinciol'un golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Giresunspor, ikinci yarıda Ibrahima Balde ve Serginho ile 2 gol daha buldu. Müsabakadan 4-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 41'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.



Ligde üst üste 8. galibiyetini alan Giresunspor, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.



Kalesinde son golü İzmir deplasmanında Altay karşısında 82. dakikada gören Giresunspor, o müsabakanın ardından üst üste 8. maçta da kalesini gole kapattı. Karadeniz temsilcisi 728 dakikadır gol yemiyor.



Bu sezon en farklı galibiyetini alan Giresunspor, 4 gol attığı bir diğer karşılaşmada Adanaspor'u 4-3 mağlup etmişti.

