MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor 0-1 Altınordu | 16'lık Burak İnce gol attı
GeriFutbol Menemenspor 0-1 Altınordu | 16'lık Burak İnce gol attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 23:17 | Son Güncelleme:

Menemenspor 0-1 Altınordu | 16'lık Burak İnce gol attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor 0-1 Altınordu | 16'lık Burak İnce gol attı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in açılış maçında Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Altınordu'nun ilk golünü 16. yaşındaki Burak İnce frikikten attı.

TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup yendi. İzmir ekibinin gollerini Burak İnce ve Metehan kaydetti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Olatunbosun, Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Murat Erdemir, Adamu (Dk. 79 Bekir Can Sönmez), Tidjani, Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 72 Yusuf Talum)

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 2 Yiğit Emre Çeltik), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 72 Burak İnce), Hüsamettin Yener

Goller: Dk. 83 Burak İnce, Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 57 Tidjani, Dk. 74 Adamu, Dk. 83 Domgjonas (Menemenspor)

Menemenspor 0-1 Altınordu | 16lık Burak İnce gol attı

Menemenspor 0-1 Altınordu | 16lık Burak İnce gol attı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle