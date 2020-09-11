Menemenspor 0-1 Altınordu | 16'lık Burak İnce gol attı
TFF 1. Lig'in açılış maçında Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Altınordu'nun ilk golünü 16. yaşındaki Burak İnce frikikten attı.
TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup yendi. İzmir ekibinin gollerini Burak İnce ve Metehan kaydetti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Olatunbosun, Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Murat Erdemir, Adamu (Dk. 79 Bekir Can Sönmez), Tidjani, Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 72 Yusuf Talum)
Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 2 Yiğit Emre Çeltik), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 72 Burak İnce), Hüsamettin Yener
Goller: Dk. 83 Burak İnce, Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 57 Tidjani, Dk. 74 Adamu, Dk. 83 Domgjonas (Menemenspor)
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