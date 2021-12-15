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Menemenspor 0 - 0 Denizlispor (Maç özeti ve goller)

#Menemenspor#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig
Menemenspor 0 - 0 Denizlispor (Maç özeti ve goller)

Spor Toto 1'inci Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi Nasadoge Menemenspor ve Altaş Denizlispor arasındaki karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Bu skorun ardından Menemenspor 20 puana yükselirken, düşme potasındaki Denizlispor da puanını 16 yaptı.

Maçtan Dakikalar

17. dakikada orta alandan gelişen Denizlispor atağında ceza sahası yayı üzerinden kaleyi deneyen Darri’nin şutunda top defansa çarparak kaleye yönlendi, kaleci Batuhan topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.
29. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor’da Alhassan’ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ahmet Sagat, kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.
58. dakikada sağ kanattan atak yapan Denizlispor’da Mayi’nin ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Bekir’in pozisyonunda, kaleci Batuhan Şen uzanarak topu kornere çeldi.
86. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Mayi’nin ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Özer, şutunu attı ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor’da Mazlum’un ortasına kale önünde kafayla dokunan İlyas’ın pozisyonunda kaleci Stachowiak çizgi üzerinde topun sahibi oldu.

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Gökhan Memişoğlu xx, Anıl Usta xx
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Mazlum xx, Ömer xx, Emre Batuhan xx, Emre Özer xx (Ba dk. 87 ?), Alhassan xx, Abdullah xx (Emir dk. 69 x), Batuhan Kırdaroğlu xx (İlyas dk. 87 ?), Sabbah x (Toni dk. 69 x), Ahmet Sagat x (Ndiaye dk. 78 x)
Denizlispor: Stachowiak xx, Özer xx, Djedje xx, Oğuz xx, Schwechlen xx, Gökhan xx, Asım xx, Okan x (Bekir dk. 54 x), Darri xx, Mustafa xx, Mayi x (Tusha dk. 85 ?)
Sarı Kartlar: Gökhan (Denizlispor), Alhassan (Menemenspor)

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