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Menemen FK'dan Yılmaz Vural kararı! Yeni sözleşme...

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Paul Onuachu
Menemen FKdan Yılmaz Vural kararı Yeni sözleşme...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 13:47

Menemen FK’nın sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural’la yeni bir kontrat imzalamayacağı ifade edildi.

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TFF 2. Lig’de geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlayan ve play-off birinci turunda şampiyonluk hayallerini sonlandıran Menemen FK’da yeni sezon hareketliliği başladı.

İlk olarak teknik direktör belirsizliğini gidermek isteyen İzmir ekibinde, sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural’la yeni bir sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi.

Bu durum üzerine yeni bir teknik adam arayışına geçen Menemen FK’nın Burhanettin Basatemur ile temasa geçtiği ifade edilirken, tecrübeli çalıştırıcının da sarı-lacivertlilerde çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Böylece önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin yeni çalıştırıcısının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Yılmaz Vural, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmek üzere Almanya'da bulunuyor.

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Paul Onuachu

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