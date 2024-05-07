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Menemen FK’da Yılmaz Vural'ın inancı tam

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural
Menemen FK’da Yılmaz Vuralın inancı tam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 11:39

Menemen FK, TFF 2’nci Lig Play-Off 1’inci Turu’nda 9 Mayıs Perşembe günü deplasmanda 24Erzincanspor’la karşı karşıya gelecek.

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Menemen Futbol Kulübü’nde teknik direktör Yılmaz Vural hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Erzincan deplasmanına çok inançlı gideceklerini belirten Vural, "Tur, tek maç üzerinden oynanacak. Yani kazanmaktan başka bir çaremiz olmayacak. Rakibimiz ligi bizim bir basamak üzerinde tamamladı ve ev sahibi avantajını eline geçirdi. Fakat şartlar ne olursa olsun biz amacımıza ulaşabilmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

Menemen FK, normal sezonda 24Erzincanspor’u deplasmanda 2-0 yenerken, İzmir’deki müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

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#MENEMEN FK#TFF 2. LİG
TFF 2. Lig'de play-off zamanıHürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural

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