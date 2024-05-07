Menemen FK’da Yılmaz Vural'ın inancı tam

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Menemen Futbol Kulübü’nde teknik direktör Yılmaz Vural hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Erzincan deplasmanına çok inançlı gideceklerini belirten Vural, "Tur, tek maç üzerinden oynanacak. Yani kazanmaktan başka bir çaremiz olmayacak. Rakibimiz ligi bizim bir basamak üzerinde tamamladı ve ev sahibi avantajını eline geçirdi. Fakat şartlar ne olursa olsun biz amacımıza ulaşabilmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

Menemen FK, normal sezonda 24Erzincanspor’u deplasmanda 2-0 yenerken, İzmir’deki müsabakayı 2-1 kaybetmişti.