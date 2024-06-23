Menemen FK’da Yılmaz Vural yerine Burhanettin Basatemür geliyor

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Geçen sene takımın başında yer alan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile bir türlü anlaşamayan sarı-lacivertlilerin Burhanettin Basatemür ile söz kestiği kaydedildi.
Son 5 sezondur Somaspor’u çalıştıran ve yaz döneminde siyah-beyazlılarla vedalaşan Basatemür’ün de Menemen FK’nın teklifini kabul ettiği, en kısa sürede resmi imzaların atılacağı vurgulandı.
Burhanettin Basatemör 5 sene içinde Somaspor’u 3’üncü Lig’de şampiyon yapmıştı. Geçen sezon ise Basatemür yönetiminde 2’nci Lig’de Play-Off mücadelesi veren Somaspor ligi 8’inci sırada bitirmişti.
😍 Yılmaz Vural'a büyük sevgi#TÜRvPOR #EURO2024— Spor Arena (@sporarena) June 23, 2024
📹 @burakakin_ pic.twitter.com/QMnStytbNp