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Menemen FK’da Yılmaz Vural yerine Burhanettin Basatemür geliyor

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural
Menemen FK’da Yılmaz Vural yerine Burhanettin Basatemür geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 12:10

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Menemen FK’da yeni sezon öncesi teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor. Burhanettin Basatemür ile söz kesildi.

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Geçen sene takımın başında yer alan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile bir türlü anlaşamayan sarı-lacivertlilerin Burhanettin Basatemür ile söz kestiği kaydedildi.

Son 5 sezondur Somaspor’u çalıştıran ve yaz döneminde siyah-beyazlılarla vedalaşan Basatemür’ün de Menemen FK’nın teklifini kabul ettiği, en kısa sürede resmi imzaların atılacağı vurgulandı.

Burhanettin Basatemör 5 sene içinde Somaspor’u 3’üncü Lig’de şampiyon yapmıştı. Geçen sezon ise Basatemür yönetiminde 2’nci Lig’de Play-Off mücadelesi veren Somaspor ligi 8’inci sırada bitirmişti.

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural

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