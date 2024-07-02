×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Menemen FK’da Yılmaz Vural gitti! Burhanettin Basatemür resmen açıklandı...

Güncelleme Tarihi:

#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural
Menemen FK’da Yılmaz Vural gitti Burhanettin Basatemür resmen açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:53

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Menemen FK’da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural’ın yerine Burhanettin Basatemür getirildi.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Burhanettin Basatemür, kulüp başkanımız Bilgin Tokul ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Basatemür’ün yardımcılıklarını Mustafa İzgi (Yardımcı antrenör), Cenk Decdel (Atletik performans), Oğuzhan Güngör (Kaleci antrenörü) ve Anıl Cırıkoğlu (Maç ve performans analiz antrenörü) yapacaktır" denildi.

Son olarak Somaspor’u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam daha önce Turgutluspor, Altınordu, Kasabaspor, Urganlıspor, Alaşehir Belediyespor gibi kulüplerde çalıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural

BAKMADAN GEÇME!