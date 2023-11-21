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Menemen FK, Yılmaz Vural'la bir başka! 3 maçta 7 puan...

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural
Menemen FK, Yılmaz Vuralla bir başka 3 maçta 7 puan...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 11:33

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona şampiyonluk parolasıyla Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde başlayan Menemen FK, ilk 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Daha sonra takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren sarı-lacivertli yönetim, istediği sonuçları elde etmeye başladı.

70 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Menemen FK’nın başında 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı.

Yılmaz Vural’dan önce 12. sıraya kadar gerileyen Menemen FK, Vural sonrası 4 sıra birden yükselip 19 puanla 8. basamağa yerleşti.

Menemen FK, Yılmaz Vuralla bir başka 3 maçta 7 puan...

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#TFF 2. Lig#Menemen FK#Yılmaz Vural

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