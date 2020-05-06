'Menajerler Volkan Babacan’ı öneriyor ama Beşiktaş...'

Muhabirimiz İsmail Er, Karius sonrası menajerlerin Volkan Babacan’ı Beşiktaş’a önerdiğini ancak siyah-beyazlıların gündeminde Samsunsporlu Nurullah Aslan ve yabancı kaleciler olduğunu belirtti.



İsmail Er'in aktardığı bilgiler şu şekilde:



Beşiktaş’ta Karius tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti, siyah-beyazlılardaki son durum nedir?



Beşiktaş’ta, başkan Ahmet Nur Çebi ilk olarak alacaklara odaklanmıştı ancak istedikleri gibi olmadı çünkü borçlar çok yükselmiş durumdaydı. Futbolcuların hepsi profesyonel bu yüzden çoğu futbolcu FIFA’ya giderek şikayet etmişti. Bu isimlerin başında ise Loris Karius geliyordu, Karius 1 ay önce kulübü şikayet etmişti önceki gün ise kulübe mail atarak tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh ettiklerini bildirdi ve alacakları için gerekli çalışmalara FIFA’dan devam edeceğini belirtti. Beşiktaş Yönetiminin yapacağı bir şey yok bunlar geçmiş dönemlerden gelen borçlar. Sadece Karius değil; Necip, Caner, Gökhan, Boateng olsun hiçbirinin alacakları ödenmemiş. Beşiktaş altyapıdan yetişen gençlerle ve Avrupa’dan takip ettikleri bazı oyuncularla yakın temasa geçtiler.



‘Bütçe olarak hafif oyuncuları kadroya katmak istiyorlar’



Beşiktaş’ın gelecek sezon 35 milyon euro bütçesi olacak ve bu rakamı tutturmak için Lens ve Vida gibi astronomik rakam alan futbolcularla maaş indirimi için anlaşma yoluna gidilecek eğer olmazsa sözleşmeleri feshedilecek Beşiktaş’ın bu ücretleri ödeyecek ekonomik gücü artık yok.



Loris Karius sonrası alternatif planlar ne olacak?



Menajerler Volkan Babacan’ı öneriyor ama Samsunspor’da oynayan Nurullah Aslan gündemde ve Türkiye’deki her kulüp onunla ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile görüştüm, hoca ‘bizim hedeflerimiz var Nurullah’ı satma düşüncemiz yok satarsa Başkan kendi inisiyatifini kullanarak satar’ ifadelerini kullandı. Bana kalırsa Samsunspor Nurullah’ı vermeyecek. Ancak Beşiktaş’ın takip ettiği 4-5 önemli kaleci var bunlar İspanya, Hollanda ve Belçika’da, ilerleyen günlerde bu isimler ortaya çıkmaya başlar.





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