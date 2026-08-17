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Galatasaray'dan Sörloth bombası! Menajeriyle görüşüldü

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Alexander Sörloth
Galatasaraydan Sörloth bombası Menajeriyle görüşüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 11:54

Lige iki puanlık kayıpla başlayan ve taraftarın uzun süredir beklediği transferler için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için tanıdık bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de son 4 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla başladığı yeni sezona 2 puan kayıpla başladı. İç sahada Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Sarı-kırmızılılarda taraftarın istifaya davet ettiği yönetim, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında boşluk oluşan forvet bölgesi için sürpriz bir ismi, Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

Normalde U23 kontenjanına uygun oyunculara öncelik veren Sarı-Kırmızılılar'ın, tecrübeli golcünün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcu için transfer şartlarının araştırıldığı ifade edildi.

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ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-Kırmızılılar'ın Norveçli golcü için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündemine alabileceği iddia edildi. Galatasaray yönetiminin, Sörloth transferinin şartlarını değerlendirdiği ve uygun bir formül oluşması halinde görüşmelerin hız kazanabileceği belirtildi.

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Öte yandan Sörloth'un transfer edilmesi halinde Galatasaray'ın yabancı kontenjanında yeni bir düzenlemeye gitmesi gerekecek. Kanat rotasyonuna da takviye planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın, mevcut yabancı oyuncularından birini göndermek zorunda kalabileceği kaydedildi. Yönetimin transfer planlamasını bu doğrultuda şekillendireceği ifade edildi.

Galatasaraydan Sörloth bombası Menajeriyle görüşüldü

SÜPER LİG'İN ESKİ KRALI

Sörloth, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol atmış ve bu gollerin 24'ünü kaydettiği Süper Lig'de de gol kralı olmuştu.

Galatasaraydan Sörloth bombası Menajeriyle görüşüldü

ATLETICO'DA 107 MAÇTA 44 GOL ATTI

2024 yazında 32 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Atletico Madrid'de bugüne dek 107 maça çıkan Sörloth, 44 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 47 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaraydan Sörloth bombası Menajeriyle görüşüldü

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Alexander Sörloth

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