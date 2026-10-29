Menajeri açıkladı: Süper Lig devleri, Rus futbolcunun transferi için resmen devrede!

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Devre arası transfer dönemine 2 ay kala transfer piyasası iyiden iyiye hareketlenmeye başladı.

Bir süredir adı Süper Lig devleriyle anılan CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın menajeri Alexander Manyakov, Lepsaya Live isimli Youtube kanalında, Türkiye'den 4 büyük kulüple transfer görüşmeleri yürüttüklerini açıkladı.

"MATVEY KENDİNİ AVRUPA'DA DENEMEK İSTİYOR"

Kislyak'ın CSKA ile iki buçuk yıllık daha sözleşmesinin bulunduğunu ve sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunmadığını hatırlatan Manyakov, "Gelen tüm teklifleri CSKA yönetimi ile görüşüyoruz. Sürekli diyalog halinde olmamız çok önemli; yöneticiler, Matvey’in kendini Avrupa liglerinde denemek istemesine büyük saygı gösteriyorlar. Onlar bizi, biz de onları dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'DEN 4 BÜYÜK KULÜPLE DE GÖRÜŞÜYORUZ"

Hem kulüp hem de kendilerine transfer için çok sayıda telefon ve mesaj geldiğini söyleyen Manyakov, "Sadece resmi taleplere yanıt veriyoruz. Talepler var, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kış transfer döneminde Matvey'in kariyerine yurt dışında devam etmesi için birkaç ilginç seçenek olacağını düşünüyorum. Türkiye’deki dört büyük kulübün hepsiyle temas halindeyiz: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Her bir takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

"HER ŞEY MATVEY'İ ALMAK İSTEYEN KULÜBE BAĞLI"

CSKA Moskova'nın Kislyak için ne kadar bonservis talep ettiği konusunda ketum davranan Manyakov, sözlerini şöyle tamamladı:

"CSKA’nın Matvey’i ne kadar bir bonservis bedeli karşılığında bırakacağı konusunu konuşmak için henüz erken olabilir, çünkü her şey Matvey’i almak isteyen kulübe bağlı. Birçok şey anlaşmanın yapısına, ödeme koşullarına, sonraki satıştan alınacak paylara ve transfer sözleşmesine eklenebilecek diğer bonuslara bağlı."

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"CSKA 35 MİLYON EURO İSTİYOR" İDDİASI!

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için CSKA Moskova'nın 35 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor.

99 MAÇTA 25 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Alt yapısından yetiştiği CSKA Moskova'da Ocak 2024'te A takıma yükselen Kislyak, forma giydiği 99 resmi maçta 12 gol - 13 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı.