Menajeri açıkladı: Beşiktaş, 17'lik süper yeteneğin peşinde!

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Gelecek sezonun planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Polonya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak kabul edilen Jagiellonia Bialystok'nun 17 yaşındaki forveti Oskar Pietuszewski'yi takibine aldı.

Genç oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın yanı sıra Sporting, Monaco, Wolfsburg ve Anderlecht'in de Pietuszewski'yle ilgilendiğini belirtirken, "Yakın zamanda kulübüyle sözleşmesini 2027'ye kadar uzattık. Oskar şimdilik Jagiellonia'da kalacak, ancak kulüp isterse onu satabilir." ifadelerini kullandı.

STİLİ DIOGO JOTA'YA BENZETİLDİ

Scout Jacek Kulig, Oskar Pietuszewski'yi stil olarak Diogo Jota'ya benzettiğini belirterek, "Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyebilir. Polonya futbolunun en yetenekli gençlerinden biri. Hız, dinamizm, top sürme ve teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA'YI HAYAL EDİYOR"

Jagiellonia Bialystok'un U19 takımında teknik direktörlük yapan Marek Wasiluk, Pietuszewski'nin kendi yaş grubunda Avrupa'nın en iyi yeteneklerinden biri olduğunu belirterek, "Onunla birçok kez konuştum ve arzusunun iyi bir Polonya kulübünde oynamaktan çok daha fazlası olduğunu biliyorum. Oskar Avrupa'nın iyi liglerinde forma giymeyi hayal ediyor" şeklinde konuştu.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR.

Genç yaşına rağmen bu sezon Jagiellonia Bialystok'ta 22 maçta forma giyen Pietuszewski, sahada bulunduğu 545 dakikada 1 gol - 1 asist üretti.

Pietuszewski hücum hattında on numara, kanat forvet, ikinci forvet ve santrafor olarak görev yapabiliyor.