×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Menajeri açıkladı: Beşiktaş, 17'lik süper yeteneğin peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Oskar Pietuszewski
Menajeri açıkladı: Beşiktaş, 17lik süper yeteneğin peşinde
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 10:10

Yeni sezon için oyuncu tarama ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jagiellonia Bialystok'nun genç hücumcusu Oskar Pietuszewski'yi gündemine aldı.

Haberin Devamı

Gelecek sezonun planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Polonya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak kabul edilen Jagiellonia Bialystok'nun 17 yaşındaki forveti Oskar Pietuszewski'yi takibine aldı.

Gözden KaçmasınSolskjaerden Patrick Berg açıklaması: Beşiktaş taraftarının rüya oyuncusuSolskjaer'den Patrick Berg açıklaması: 'Beşiktaş taraftarının rüya oyuncusu'Haberi görüntüle

Genç oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın yanı sıra Sporting, Monaco, Wolfsburg ve Anderlecht'in de Pietuszewski'yle ilgilendiğini belirtirken, "Yakın zamanda kulübüyle sözleşmesini 2027'ye kadar uzattık. Oskar şimdilik Jagiellonia'da kalacak, ancak kulüp isterse onu satabilir." ifadelerini kullandı.

STİLİ DIOGO JOTA'YA BENZETİLDİ

Scout Jacek Kulig, Oskar Pietuszewski'yi stil olarak Diogo Jota'ya benzettiğini belirterek, "Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyebilir. Polonya futbolunun en yetenekli gençlerinden biri. Hız, dinamizm, top sürme ve teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Menajeri açıkladı: Beşiktaş, 17lik süper yeteneğin peşinde

"AVRUPA'YI HAYAL EDİYOR"

Jagiellonia Bialystok'un U19 takımında teknik direktörlük yapan Marek Wasiluk, Pietuszewski'nin kendi yaş grubunda Avrupa'nın en iyi yeteneklerinden biri olduğunu belirterek, "Onunla birçok kez konuştum ve arzusunun iyi bir Polonya kulübünde oynamaktan çok daha fazlası olduğunu biliyorum. Oskar Avrupa'nın iyi liglerinde forma giymeyi hayal ediyor" şeklinde konuştu.

Menajeri açıkladı: Beşiktaş, 17lik süper yeteneğin peşinde

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE  OYNAYABİLİYOR.

Genç yaşına rağmen bu sezon Jagiellonia Bialystok'ta 22 maçta forma giyen Pietuszewski, sahada bulunduğu 545 dakikada 1 gol - 1 asist üretti.

Pietuszewski hücum hattında on numara, kanat forvet, ikinci forvet ve santrafor olarak görev yapabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Oskar Pietuszewski

BAKMADAN GEÇME!